Вудкрофт объяснил уход Терещенко из минского «Динамо» Руководство минского «Динамо» планирует сделать ставку на молодежь в предстоящем сезоне КХЛ.

По этой причине команду покинул трехкратный чемпион мира 38-летний Алексей Терещенко.

– Он отличный парень, классный игрок. Но вопрос в том, каким путем идет команда. Предоставить больше времени молодежи. В эту систему он, к сожалению, не подходил. Других причин нет, – приводит «Прессбол» слова главного тренера минчан Крэйга Вудкрофта.

В минувшем сезоне Терещенко набрал 16 (6+10) очков в 30 играх за клуб.