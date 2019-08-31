НХЛ не будет досрочно прерывать коллективное соглашение Профсоюз игроков должен дать ответ до 15 сентября.

Загрузка...

НХЛ не будет пользоваться правом на досрочное завершение коллективного трудового соглашения в следующем году, сообщает официальный сайт лиги.

Действие нынешнего договора истекает 15 сентября 2022 года. Но по его условиям у НХЛ и профсоюза игроков есть право его досрочного расторжения. До 15 сентября свое решение должен сообщить профсоюз. Если он инициирует разрыв, то до 15 сентября 2020 года стороны должны договориться о новом соглашении или новой продолжительности действия соглашения на нынешних условиях, в противном случае в лиге будет объявлен локаут.

Лига и профсоюз в течение межсезонья регулярно проводили встречи для обсуждения возможного продления контракта и планируют их продолжать. Обе стороны говорили, что переговоры проходили продуктивно и в атмосфере взаимного согласия.