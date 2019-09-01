Шалунов стал автором первой шайбы 12-го сезона КХЛ (видео) В воскресенье, 1 сентября, в Москве проходит матч Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Авангард».

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Счет в этой встрече на 12-й минуте открыл нападающий москвичей Максим Шалунов, став автором первой шайбы нового сезона КХЛ.

Добавим, что на данный момент завершился первый период встречи, счет в матче ничейный - 1:1.