Чудинов забил гол броском из своей зоны и вывел «Авангард» вперед (видео)

Счет в матче на 12 минуте открыл нападающий армейцев Максим Шалунов. В самой концовке первого периода «Авангард» сравнял счет после точного броска защитника Коди Франсона.
На 26- минуте встречи отличился еще один защитник омской команды Максим Чудинов, мощным броском из своей зоны заставший врасплох голкипера ЦСКА Ларса Юханссона.
Добавим, что на данную минуту заканчивается второй период встречи, счет 2:1 в пользу «Авангарда».
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