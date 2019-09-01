«Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ

Встреча за Кубок открытия КХЛ прошла в воскресенье, 1 сентября, в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба, в составе которого заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон (20-я и 59-й минуты) и Максим Чудинов (26-я минута). У армейцев точный бросок на свой счет записал нападающий Максим Шалунов (12).
Таким образом, «Авангард» в первые в своей истории стал обладателем Кубка открытия КХЛ.
КХЛ
Кубок открытия
ЦСКА – «Авангард» - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Голы: 1:0 - Максим Шалунов (Константин Окулов, 11:21), 1:1 - Коди Франсон (Тейлор Бек, Свен Андригетто, 19:22, бол.), 1:2 - Максим Чудинов (25:49), 1:3 - Коди Франсон (58:40, п.в.)
Вратари: Юханссон – Бобков.
Броски: 20-21.
Штраф: 6-2.
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