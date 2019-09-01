«Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 17:49Хоккей

«Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ

Двенадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовал в воскресенье матчем между ЦСКА и «Авангардом».

Встреча за Кубок открытия КХЛ прошла в воскресенье, 1 сентября, в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба, в составе которого заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон (20-я и 59-й минуты) и Максим Чудинов (26-я минута). У армейцев точный бросок на свой счет записал нападающий Максим Шалунов (12).

Таким образом, «Авангард» в первые в своей истории стал обладателем Кубка открытия КХЛ.

КХЛ
Кубок открытия

ЦСКА – «Авангард» - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Голы: 1:0 - Максим Шалунов (Константин Окулов, 11:21), 1:1 - Коди Франсон (Тейлор Бек, Свен Андригетто, 19:22, бол.), 1:2 - Максим Чудинов (25:49), 1:3 - Коди Франсон (58:40, п.в.)

Вратари: Юханссон – Бобков.
Броски: 20-21.
Штраф: 6-2.

Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился
Маринато Гилерме: Мы могли даже выиграть матч с «Ростовом», но нам не повезло После матча «Локомотива» - «Ростов» своими впечатлениями поделились Маринато Гилерме, Евгений Чернов и Элдор Шомуродов. 31.08.2019 20:13 Футбол Григорьевская Юлия
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев обыграл Кирьоса на US Open Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open Медведев потролил зрителей после победы над Лопесом, публика его освистала
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:26 Футбол Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над «Арсеналом»
18:14 Футбол «Спартак» - «Зенит». Составы команд
18:11 Формула-1 Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят - седьмой
17:49 Хоккей «Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ
17:29 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром»
17:08 Хоккей Дмитрий Чернышенко: В этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах
16:53 Хоккей Чудинов забил гол броском из своей зоны и вывел «Авангард» вперед (видео)
16:47 Футбол Николай Валуев: Желаю победы чемпиону России в матче со «Спартаком
16:15 Хоккей Шалунов стал автором первой шайбы 12-го сезона КХЛ (видео)
16:03 Футбол «Селтик» обыграл «Рейнджерс»
16:01 Футбол Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:56 Футбол «Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу
15:45 Футбол «Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео)
15:43 Футбол «Марибор» сделал предложение Шишкину, но получил отказ
15:38 Футбол Защитник «Бенфики» проходит медосмотр в «Крыльях»
15:32 Футбол «Урал» – «Краснодар». Хозяева сравняли счет (видео)
15:25 Футбол «Арсенал» – ЦСКА. Гогуа попал в стартовый состав армейцев
15:12 Футбол 21-летний Эдуар из «Селтика» забил свой пятый гол в матчах против «Рейнджерс»
15:04 Горнолыжный спорт Призер зимней Олимпиады-1992 объявлена в розыск
14:45 Футбол «Урал» – «Краснодар». Ари вывел гостей вперед (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика