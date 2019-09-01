Максим Чудинов: Хартли не ругает меня за броски из своей зоны Защитник «Авангарда» Максим Чудинов рассказал, что главный тренер команды Боб Хартли не ругает его за броски по воротам соперника из своей зоны.

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- Хартли не ругает меня за броски из своей зоны. Если я попадаю в ворота, шайба отскакивает в угол, мы сразу идем в давление, и шайба все равно в зоне соперника остается, - цитирует Чудинова «РИА Новости».

Напомним, что в матче за Кубок открытия «Авангард» в воскресенье переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Победная шайба в этой встрече на свой счет записал Чудинов, мощным броском из своей зоны заставший врасплох голкипера ЦСКА Ларса Юханссона.