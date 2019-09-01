Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда» - Советский спорт
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01 сентября 2019 20:14Хоккей

Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу «Авангарда» в матче за Кубок открытия КХЛ с ЦСКА.

- Хороший матч, два достойных соперника. Удача была на стороне «Авангарда», хотя у ЦСКА было больше моментов, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что «Авангард» в воскресенье, 1 сентября, переиграл ЦСКА со счетом 3:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка открытия.

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