Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда» Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу «Авангарда» в матче за Кубок открытия КХЛ с ЦСКА.

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- Хороший матч, два достойных соперника. Удача была на стороне «Авангарда», хотя у ЦСКА было больше моментов, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что «Авангард» в воскресенье, 1 сентября, переиграл ЦСКА со счетом 3:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка открытия.