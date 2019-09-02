Сергей Шумаков: Пусть Чудинов продолжает бросать из своей зоны

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков после стартового матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1) высказался о голе защитника Максима Чудинова броском из своей зоны.
«Думаю, Максим уже превзошел (защитника «Спартака» Андрея) Кутейкина, – приводят «Известия» слова 26-летнего нападающего. – Надеюсь, не в последний раз он так радует болельщиков и команду. Может быть, где-то ему повезло, но раз так получаются броски, пусть продолжает их наносить и дальше».
Напомним, в прошлом сезоне 29-летний Чудинов отметился голом в похожем стиле в матче серии плей-офф с «Барысом». В КХЛ такие же голы забивал еще и Андрей Кутейкин.
Добавим, что шайба защитника «Авангарда» стала в матче с ЦСКА победной. Еще два гола на счету другого игрока обороны – канадца Коди Фрэнсона.
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