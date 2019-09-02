«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома обыграл «Северсталь» – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Новости СМИ2 Череповчане вели со счетом 2:0 – отличились Евгений Бодров (4:11) и Игорь Гераськин (20:34). Однако хозяева усилиями Питера Холланда (23:45) и Дениса Бодрова (46:15) сравняли счет, а в овертайме одержали победу. Решающая шайба на счету Вячеслава Литовченко (61:55). В другой встрече дня «Трактор» уступил «Витязю» – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).