Минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» при Лукашенко В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Нефтехимику» – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

В составе победителей по два очка набрали Степан Захарчук (1+1) и Павел Куликов (0+2).

Отметим, что на матче присутствовал президент Белоруссии и большой любитель хоккея Александр Лукашенко.