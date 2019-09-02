Московское «Динамо» нанесло поражение «Торпедо» - Советский спорт
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02 сентября 2019 21:53ХоккейКоноплев Александр

Московское «Динамо» нанесло поражение «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Торпедо» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

В составе победителей отличились Вадим Шипачев (2:45), Андре Петерссон (5:46) и Вячеслав Кулемин (29:07).

У проигравших забрасывали Джордан Шредер (2:34) и Чарльз Геноуэй (51:09).

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