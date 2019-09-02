Московское «Динамо» нанесло поражение «Торпедо»

В составе победителей отличились Вадим Шипачев (2:45), Андре Петерссон (5:46) и Вячеслав Кулемин (29:07).
У проигравших забрасывали Джордан Шредер (2:34) и Чарльз Геноуэй (51:09).
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай «Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛ Сезон в КХЛ стартует крутейшим матчем. 01.09.2019 12:00 Хоккей Костяев Иван Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты В Италии опять проблема с расизмом на трибунах – пострадал новичок «Интера». 02.09.2019 15:00 Футбол Анисимов Вадим Станислав Черчесов: Оздоев и Джикия помирились? Они и не дрались Сборная России начала в Новогорске подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград). 02.09.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия