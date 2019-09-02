«Спартак» в овертайме уступил рижскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на своей площадке обыграл «Спартак» – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Загрузка... В основное время забрасывали Якоб Берглунд (11:31) и Мартиньш Карсумс (31:39). Победная шайба на счету Картера Эштона (60:47).