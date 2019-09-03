Сергей Шумаков: С «Йокеритом» будем играть только на победу Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков – о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

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- «Йокерит» - хорошая боевая команда, но мы уверены в своих силах и спокойно готовимся к матчу с ней. Постепенно вкатываемся в сезон, сейчас находимся в отличном настроении после выигрыша у ЦСКА, поэтому будем играть только на победу, - приводит слова Шумакова «Известия».

Напомним, что встреча состоится сегодня в Хельсинки (Финляндия) на «Хартвалл-Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что 1 сентября в матче за Кубок Открытия «Авангард» в Москве переиграл ЦСКА со счетом 3:1. Для «Йокерита» эта встреча будет первой в новом сезоне КХЛ.