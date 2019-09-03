«Куньлунь» обыграл «Салават» в серии буллитов В матче регулярного чемпионата КХЛ «Кунльнуль» на своем льду победил «Салават Юлаев» – 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Загрузка... В составе победителей дубль оформил Войтек Вольски (30:44 и 37:12). Еще одну шайбу забросил Адам Крэкнелл (8:32). У проигравших забрасывали Дмитрий Кугрышев (24:29), Теему Хартикайнен (45:42) и Никита Сошников (51:49). Решающий буллит реализовал Жильбер Брюле.