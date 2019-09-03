ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома обыграл «Ак Барс» – 3:2 (0:1, 1:1, 2:1).

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Армейцы дважды уступали по ходу встречи после шайб Владимира Ткачева (8:48 и 39:29). У победителей отличились Иржи Секач (38:49 и 58:56), а также Линден Вей (49:57).

В первом матче сезона ЦСКА уступил «Авангарду».