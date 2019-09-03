ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Армейцы дважды уступали по ходу встречи после шайб Владимира Ткачева (8:48 и 39:29). У победителей отличились Иржи Секач (38:49 и 58:56), а также Линден Вей (49:57).
В первом матче сезона ЦСКА уступил «Авангарду».
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