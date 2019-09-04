Алексей Потапов: Бобков и Покка поймали поровну бросков на брата «Авангард» победил «Йокерит» в Хельсинки.

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Форвард «Авангарда» Алексей Потапов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:1) на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

«Я очень рад, что нам удалось в определенный момент матча немножко успокоить их, повести в счете 2:0, – сказал 30-летний нападающий. – Соперник, как и ЦСКА, оказывал давление в третьем периоде, но нужно отдать должное нашему последнему рубежу (вратарю Игорю Бобкову) и Вилле (Покке), которые поймали поровну, наверное, по 30 бросков на брата».

Напомним, Потапов открыл счет в матче на четвертой минуте. В третьем периоде канадец Коди Фрэнсон забросил свою третью шайбу в двух матчах. После этого форвард «Йокерита» Микко Лехтонен отыграл один гол, но Павел Дедунов оформил вторую победу «ястребов» со счетом 3:1. Ранее с таким же счетом «Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона.

Добавим, что голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 25 бросков, на счету защитника Вилле Покки пять заблокированных бросков.