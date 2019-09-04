Никита Сошников: Не хотелось бы искать оправданий, но лед в Шэньчжэне ужасный «Салават Юлаев» проиграл «Куньлунь Ред Стар» в своем первом матче сезона.

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Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).

– Не хотелось бы искать оправданий, но многое не получилось, потому что качество льда ужасное, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Жаль терять очки, в среду покажем другой хоккей.

– Насколько тяжело будет играть второй день подряд? Все-таки нельзя исключать проблемы с акклиматизацией…

– На самом деле, думал, что будет хуже. Прилетели в семь утра, состояние не самое лучшее, но мы поспали три-четыре часа и в бой.

Отметим, что Сошников набрал два очка в матче: сначала принял участие в голе Дмитрия Кугрышева, а на 52-й минуте сравнял счет.

Отметим, что матч проходил в спортивном центре Универсиады в Шэньчжэне. В среду команды проведут еще одну игру друг с другом.