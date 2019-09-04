Дмитрий Саюстов: От «Славься, «Сибирь»!» мурашки по коже «Сибирь» обыграла «Амур» в своем первом матче сезона.

Форвард «Сибири» Дмитрий Саюстов поделился впечатлениями от стартового матча команды в регулярном чемпионате КХЛ – с «Амуром» (2:1) в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске.

«Соскучились по хоккею, летний хоккей – это немного не то, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт КХЛ. – Не хватало нам наших болельщиков. От «Славься, «Сибирь»!» мурашки по коже.

Небольшой мандраж был, но после первого силового приема все прошло. В первые десять минут должны были забивать «Амуру» несколько шайб, но надо отдать должное вратарю соперника. Все понимали, что старт сезона надо было начать хорошо и тренера порадовать, у которого дебют в КХЛ».

Напомним, главный тренер «Сибири» Николай Заварухин проводил свой первый матч в КХЛ. На счету Саюстова голевая передача на Максима Казакова, который сравнял счет на 15-й минуте.