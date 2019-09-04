Дубль Доуса помог «Автомобилисту» обыграть дома «Витязь» Хоккеисты «Автомобилиста» переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

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В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (8-я и 51-я минуты) и Брукс Мацек (33). У подмосковного клуба отличились Артем Швец-Роговой (11) и Павел Чернов (56).

Добавим, что в следующем матче «Автомобилист» на своем льду сыграет против СКА, а «Витязь» в гостях встретится с «Металлургом».