Илья Талалуев – о матче с «Локомотивом»: «Спартаку» многое удалось В этой игре нападающий оформил первый дубль в рамках КХЛ.

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Форвард московского «Спартака» Илья Талалуев дал комментарий после победы над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«В нашей игре сегодня присутствовали хорошие моменты, которые мы отрабатывали на тренировках. Но не все, что ты наигрываешь на занятиях, получается в матчах. Есть такие моменты, когда не все получается. Сегодня же нам многое удалось.

Пока еще не настраивались на матч с «Динамо». Сейчас приедем в Москву, а завтра у нас тренировка», – цитирует игрока AllHockey.

Напомним, дерби с бело-голубыми подопечные Олега Знарка проведут в пятницу, 6 сентября.