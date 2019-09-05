Президент «Автомобилиста»: Строительство новой арены планируется закончить в 2022 году В Екатеринбурге начинают строить новую арену для «Автомобилиста».

Загрузка...

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын сообщил о сроках строительства новой арены для клуба.

«На этой неделе мы должны получить разрешение на строительство, – приводит ТАСС слова Козицына. – В сентябре мы должны начать стройку. В 2022 году, если все будет по плану, мы должны закончить строительство».

Напомним, новая ледовая арена в Екатеринбурге будет построена на месте недостроенной телебашни, возведение которой было заморожено в 1991 году.

Ранее сообщалось, что строительство новой арены обойдется в 140 миллионов евро.

Добавим, что сейчас «Автомобилист» проводит домашние матчи в КРК «Уралец» вместимостью 5 545 зрителей.