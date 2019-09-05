Артур Каюмов: Первый период провели хорошо, а вот второй прошел волнами «Локомотив» проиграл «Спартаку», пропустив четыре гола за пять минут.

Форвард «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле.

«Обидное поражение, но у нас есть время на то, чтобы реабилитироваться, – приводит слова 21-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Первый блин комом, как говорится.

Первый период сыграли хорошо, а вот второй прошел волнами. Потом удалось забить гол, но вытащить игру уже не получилось».

Напомним, «Локомотив» выиграл первый период со счетом 1:0, но после перерыва пропустил четыре шайбы за пять минут.

В следующем матче 6 сентября «Локомотив» сыграет дома с «Торпедо».