Фредерик Андерсен: Хочу стать лучше и избежать травм, поэтому раньше вышел на лед Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен рассказал, почему вышел на лед раньше обычного.

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- Хочу стать лучше и избежать травм. Это главное. Поэтому я раньше вышел на лед. Немного раньше, чтобы чувствовать себя хорошо. Пока у меня это получается. Я не так часто катаюсь, может быть, раз в неделю, и у меня нет ощущения, что сезон уже начался. И это хорошо. Таков мой настрой, - приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне провел 60 матчей за «Мэйпл Лифс», в которых одержал 36 побед.