Остон Мэттьюз: В начале сезона хочется увидеть Марнера вместе со всеми

− Безусловно, мы бы хотели подписания его контракта как можно скорее. Он является важной частью клуба, так что в начале сезона хочется его увидеть вместе со всеми, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ
Ранее генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, что рассчитывает подписать контракт с нападающим до начала тренировочного лагеря, который стартует 13 сентября.
Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате 22-летний Марнер, набрав 94 (26+68) очка, став лучшим бомбардиром «Мэйпл Лифс». 1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.
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