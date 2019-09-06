Остон Мэттьюз: В начале сезона хочется увидеть Марнера вместе со всеми Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз надеется, что ситуация с новым контрактом форварда Митчелла Марнера разрешится как можно скорее.

− Безусловно, мы бы хотели подписания его контракта как можно скорее. Он является важной частью клуба, так что в начале сезона хочется его увидеть вместе со всеми, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ

Ранее генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, что рассчитывает подписать контракт с нападающим до начала тренировочного лагеря, который стартует 13 сентября.

Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате 22-летний Марнер, набрав 94 (26+68) очка, став лучшим бомбардиром «Мэйпл Лифс». 1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.