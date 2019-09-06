Остон Мэттьюз: В начале сезона хочется увидеть Марнера вместе со всеми - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 сентября 2019 01:59Хоккей

Остон Мэттьюз: В начале сезона хочется увидеть Марнера вместе со всеми

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз надеется, что ситуация с новым контрактом форварда Митчелла Марнера разрешится как можно скорее.

− Безусловно, мы бы хотели подписания его контракта как можно скорее. Он является важной частью клуба, так что в начале сезона хочется его увидеть вместе со всеми, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ

Ранее генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, что рассчитывает подписать контракт с нападающим до начала тренировочного лагеря, который стартует 13 сентября.

Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате 22-летний Марнер, набрав 94 (26+68) очка, став лучшим бомбардиром «Мэйпл Лифс». 1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.

«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров. 04.09.2019 12:30 ММА Августин Александр
Еще по теме:
Виталий Минаков: Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится Александр Шлеменко: Стилистически Порье удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами Сможет ли Хабиб уложиться в весовую категорию? Ответ на главный вопрос узнаем утром
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона  мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open Даниил Медведев: Смотреть хоккей по телевизору не могу, а в жизни очень понравилось Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
«Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки Катар представил символику мирового первенства 2022 года. 03.09.2019 22:30 Футбол
Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
01:59 Хоккей Остон Мэттьюз: В начале сезона хочется увидеть Марнера вместе со всеми
01:41 Футбол Ракитич согласился перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно
01:20 ММА Виталий Минаков: Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится
01:07 ММА Александр Шлеменко: Стилистически Порье удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами
00:56 Хоккей Вячеслав Кулемин: «Динамо» не имеет права играть плохо со «Спартаком»
00:41 Футбол «Химнасия и Эсгрима» объявила о назначении Марадоны на пост главного тренера
00:25 Хоккей Лаури Марьямяки: «Ак Барс» показал, насколько у них сильная команда в настоящий момент
00:13 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Довольны победой над «Йокеритом», но были проблемы
00:00 ММА Сможет ли Хабиб уложиться в весовую категорию? Ответ на главный вопрос узнаем утром
23:57 Футбол Сборная Норвегии дома одержала победу над Мальтой
23:40 Футбол Швейцария в концовке матча упустила победу над Ирландией
23:39 Футбол Сборная Испании обыграла Румынию благодаря голам Рамоса и Алькасера
23:38 Футбол Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции
23:37 Футбол Дания разгромила в гостях Гибралтар, забив шесть безответных мячей
23:34 Футбол Швеция в гостях разгромила сборную Фарерских островов
23:01 ММА Дана Уайт: Макгрегора не будет на турнире в Абу-Даби
22:56 Футбол Мбаппе может следующим летом перейти в «Реал»
22:35 ММА Александр Волков: Порье уступает в классе Нурмагомедову по многим параметрам
22:31 Футбол У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной»
22:23 ММА Вадим Немков: Хабиб прервет серию побед Порье
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика