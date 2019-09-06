«Локомотив» в Ярославле уступил «Торпедо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своей площадке уступил «Торпедо» – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0).

Загрузка... В составе проигравших дублем отметился Артур Каюмов. Победители все шайбы забросили во втором периоде: Сергей Гончарук (28:48), Денис Баранцев (31:52), Артем Аляев (33:24) и Дамир Жафяров (39:51). 8 сентября «Торпедо» сыграет на выезде с «Авангардом», а «Локомотив» 10 сентября дома примет в «Сочи».