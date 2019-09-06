«Локомотив» в Ярославле уступил «Торпедо» - Советский спорт
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06 сентября 2019 21:29ХоккейКоноплев Александр

«Локомотив» в Ярославле уступил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своей площадке уступил «Торпедо» – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0).

В составе проигравших дублем отметился Артур Каюмов.

Победители все шайбы забросили во втором периоде: Сергей Гончарук (28:48), Денис Баранцев (31:52), Артем Аляев (33:24) и Дамир Жафяров (39:51).

8 сентября «Торпедо» сыграет на выезде с «Авангардом», а «Локомотив» 10 сентября дома примет в «Сочи».

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