Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в овертайме Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

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Московское «Динамо» на своем льду победило «Спартак» – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Победную шайбу забросил Юсо Хиетанен с передачи Вадима Шипачева (61:33).

В другой встрече дня «Сочи» оказался сильнее минского «Динамо» – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). Дубль в составе победителей оформил Сергей Шмелев.