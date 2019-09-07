Вячеслав Буцаев: Очень довольны тем, как провели матч с ЦСКА «Нефтехимик» в овертайме проиграл обладателям Кубка Гагарина.

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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 OT) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы очень довольны тем, как провели этот матч, – приводит слова Буцаева официальный сайт ЦСКА. – Доставили немало хлопот. Местами смотрелись даже поинтереснее соперника. Но видите, в овертайме опыт и мастерство сказались. Еще раз повторюсь, я очень горд за матч, за команду, которая проявила характер и волю к победе.

Если продолжим так играть, то команда будет становиться лучше. Молодежь будет приобретать опыт, которого нам не хватило».

Напомним, дубль в составе «Нефтехимика» сделал форвард Павел Порядин.

В трех матчах на старте сезона «Нефтехимик» набрал три очка и теперь 9 сентября сыграет дома с рижским «Динамо».