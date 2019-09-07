«Трактор» выиграл у «Амура», одержав первую победу в сезоне Решающую шайбу в овертайме забросил Кручинин.

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«Трактор» одержал победу над «Амуром» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

В конце второго периода Антон Глинкин открыл счет в матче, но в третьем периоде Данил Файзуллин забросил ответную шайбу. Решающий гол в овертайме на счету Алексея Кручинина.

«Трактор» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» осталось одно очко и последнее место на Востоке.

В воскресенье команды проведут еще один матч в Хабаровске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Файзуллин, 47 – Глинкин, 39. Кручинин, 62.