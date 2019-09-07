Александр Гулявцев: Тяжело пока у нас с забитыми голами. Думаю, все наладится - Советский спорт
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07 сентября 2019 15:57ХоккейЛипкин Антон

Александр Гулявцев: Тяжело пока у нас с забитыми голами. Думаю, все наладится

«Амур» проиграл дома «Трактору».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2 OT) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Матч был живой, но сравнивая с теми играми, что мы провели на выезде, отсутствовала свежесть, – сказал Гулявцев. – Много игроков выпало, причем ведущие игроки. Календарь непростой, но мы должны не жаловаться, а подстраиваться под то, что есть, и готовиться.

Ребятам хочу сказать, что матч вытащили, непростой матч. Тяжело пока у нас с забитыми голами. Думаю, все наладится. Готовимся к завтрашнему матчу».

В конце второго периода Антон Глинкин открыл счет в матче, но в третьем периоде Данил Файзуллин забросил ответную шайбу. Решающий гол в овертайме на счету Алексея Кручинина.

«Трактор» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» осталось одно очко и последнее место на Востоке.

В воскресенье команды проведут еще один матч в Хабаровске.

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