«Ак Барс» обыграл «Сочи» - Советский спорт
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07 сентября 2019 20:48ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду проиграл «Ак Барсу» – 3:6 (0:3 2:2, 1:1).

По два очка в этом матче набрали Станислав Галимов, Кирилл Петров (оба – «Ак Барс») и Андрей Алтырбармякан («Сочи»).

Впереди у южан выезд в Ярославль (10 сентября), а у казанцев – домашняя игра с «Металлургом» 13 сентября.

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