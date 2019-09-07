«Ак Барс» обыграл «Сочи» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду проиграл «Ак Барсу» – 3:6 (0:3 2:2, 1:1).

По два очка в этом матче набрали Станислав Галимов, Кирилл Петров (оба – «Ак Барс») и Андрей Алтырбармякан («Сочи»).

Впереди у южан выезд в Ярославль (10 сентября), а у казанцев – домашняя игра с «Металлургом» 13 сентября.