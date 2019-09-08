Форвард «Металлурга» Козун дисквалифицирован на два матча за атаку на арбитра Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча за атаку на арбитра.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Металлурга» Брэндона Козуна по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что инцидент произошел в домашнем матче магнитогорского клуба против «Витязя» (2:0).