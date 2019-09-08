«Спартак» уступил минскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома уступил минскому «Динамо» – 4:5 (3:2, 1:2, 0:1).

Победную шайбу на 58-й минуте забросил Михаил Стефанович.

«Динамо» прервало начавшуюся в прошлом сезоне серию из 12 поражений подряд. Для красно-белых это третье поражение в нынешнем чемпионате.