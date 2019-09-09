Мартиньш Карсумс: Мы бросили вратаря и защитников «Спартак» проиграл минскому «Динамо», пропустив пять шайб.

Форвард «Спартака» Мартиньш Карсумс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Бросили вратаря и защитников, – приводит слова 33-летнего латвийца официальный сайт КХЛ. – Вроде бы хорошо начали в атаке, создавали моменты, но забыли про оборону. И так все три периода.

Да, был момент в третьем периоде и у меня. Убрал шайбу на неудобную, хотел бросить под мышкой вратарю. В итоге выше ворот. Честно говоря, даже не представлял себе, что могу так высоко бросать с неудобной».

Напомним, на счету Карсумса в этом матче гол и результативная передача. «Спартак», проигрывая со счетом 0:2, смог забросить четыре шайбы подряд, но не удержал победный счет.