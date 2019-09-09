Мартиньш Карсумс: Мы бросили вратаря и защитников - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 сентября 2019 13:29ХоккейЛипкин Антон

Мартиньш Карсумс: Мы бросили вратаря и защитников

«Спартак» проиграл минскому «Динамо», пропустив пять шайб.

Форвард «Спартака» Мартиньш Карсумс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Бросили вратаря и защитников, – приводит слова 33-летнего латвийца официальный сайт КХЛ. – Вроде бы хорошо начали в атаке, создавали моменты, но забыли про оборону. И так все три периода.

Да, был момент в третьем периоде и у меня. Убрал шайбу на неудобную, хотел бросить под мышкой вратарю. В итоге выше ворот. Честно говоря, даже не представлял себе, что могу так высоко бросать с неудобной».

Напомним, на счету Карсумса в этом матче гол и результативная передача. «Спартак», проигрывая со счетом 0:2, смог забросить четыре шайбы подряд, но не удержал победный счет.

«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Крэйг Вудкрофт: У «Спартака» тренерский штаб, который заставляет соперника платить за ошибки Теему Пулккинен: Наконец-то мы одержали первую победу Голкипер «Динамо» Александр Осипков: После победы над «Спартаком» хотелось из формы выпрыгнуть
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Крэйг Вудкрофт: У «Спартака» тренерский штаб, который заставляет соперника платить за ошибки Теему Пулккинен: Наконец-то мы одержали первую победу Голкипер «Динамо» Александр Осипков: После победы над «Спартаком» хотелось из формы выпрыгнуть
Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. 06.09.2019 11:45 Футбол Григорьевская Юлия
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар
От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Новости
14:11 Хоккей Крэйг Вудкрофт: У «Спартака» тренерский штаб, который заставляет соперника платить за ошибки
14:05 Хоккей Сергей Базаревич: Игра Мотовилова превзошла ожидания
14:01 Футбол ЦСКА забил шесть мячей «Арарату», Сантос отметился голом в дебютном матче
13:57 Хоккей Теему Пулккинен: Наконец-то мы одержали первую победу
13:50 Хоккей Голкипер «Динамо» Александр Осипков: После победы над «Спартаком» хотелось из формы выпрыгнуть
13:47 Футбол Артем Дзюба – о матче с Казахстаном: Ни капли вальяжности
13:39 Хоккей Марк Бержевен: Вернуть Маркова? Мы хотим дать шанс молодым
13:30 Футбол Рязанцев объяснил, за счет чего «Торпедо» держится на первом месте в ФНЛ
13:29 Хоккей Мартиньш Карсумс: Мы бросили вратаря и защитников
13:25 Хоккей Олег Знарок – о поражении от «Динамо» (Минск): Надо не просто бегать, а бегать умно
13:18 Футбол Юрий Красножан: Уверен, результат матча с Казахстаном будет в пользу России
13:15 Теннис Марат Сафин: Надаль бы мог играть в «Зените» или «Спартаке»
13:15 Хоккей Метсола, Рылов и Пулккинен признаны лучшими игроками недели в КХЛ
13:07 Футбол Дмитрий Черышев: Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана
12:58 Футбол «Интер» намерен зимой приобрести Милинковича-Савича и Кьезу
12:47 Футбол Эмерсон не получил серьезной травмы в матче с Финляндией
12:40 Теннис Кудерметова победила Лепченко в Хиросиме
12:37 Футбол В сборной России определились с формой на матч против Казахстана (фото)
12:29 Баскетбол Евгений Кисурин: Сборную не в чем упрекнуть на чемпионате мира в Китае
12:28 ММА Президент UFC готов организовать бой Нурмагомедов – Сен-Пьер
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика