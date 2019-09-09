Голкипер «Динамо» Александр Осипков: После победы над «Спартаком» хотелось из формы выпрыгнуть Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне.

Голкипер минского «Динамо» Александр Осипков рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» (5:4) в своем первом в карьере матче в регулярном чемпионате КХЛ.

«Было очень много эмоций в начале игры, – приводит слова 22-летнего вратаря официальный сайт «зубров». – Пришлось тяжело, парни подбадривали. Спасибо им за это! Мы нуждались в этой победе.

Сразу после финальной сирены хотелось чуть ли не из формы выпрыгнуть, настолько эмоции били ключом. Даже последние минуты не молчал, а часто кричал парням, подсказывал».

В матче со «Спартаком» Осипков отразил 25 из 29 бросков красно-белых, которые, уступая со счетом 0:2, забросили четыре шайбы подряд, но упустили преимущество.

Ранее Осипков выступал в чемпионате Белоруссии за «Динамо-Молодечно» и «Юность» (Минск).

Победа над «Спартаком» стала для «зубров» первой в сезоне.