Голкипер «Динамо» Александр Осипков: После победы над «Спартаком» хотелось из формы выпрыгнуть

Голкипер минского «Динамо» Александр Осипков рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» (5:4) в своем первом в карьере матче в регулярном чемпионате КХЛ.
«Было очень много эмоций в начале игры, – приводит слова 22-летнего вратаря официальный сайт «зубров». – Пришлось тяжело, парни подбадривали. Спасибо им за это! Мы нуждались в этой победе.
Сразу после финальной сирены хотелось чуть ли не из формы выпрыгнуть, настолько эмоции били ключом. Даже последние минуты не молчал, а часто кричал парням, подсказывал».
В матче со «Спартаком» Осипков отразил 25 из 29 бросков красно-белых, которые, уступая со счетом 0:2, забросили четыре шайбы подряд, но упустили преимущество.
Ранее Осипков выступал в чемпионате Белоруссии за «Динамо-Молодечно» и «Юность» (Минск).
Победа над «Спартаком» стала для «зубров» первой в сезоне.
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