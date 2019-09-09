Теему Пулккинен: Наконец-то мы одержали первую победу Финн помог минскому «Динамо» обыграть «Спартак».

Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен прокомментировал победу над «Спартаком» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Наконец-то мы одержали первую победу, – приводит слова 27-летнего финна официальный сайт лиги. – Первые три матча были похожими друг на друга, но мы не могли ничего добиться.

Шесть матчей подряд с голами? Чувствую себя хорошо, мне нравится быть в Минске, играть в этой лиге. Просто получаю удовольствие, когда тебе все нравится – все получается».

Напомним, в нынешнем сезоне Пулккинен забивал в каждом из четырех проведенных матчей. Он возглавляет список снайперов (четыре шайбы) и бомбардиров (пять очков) сезона.

Отметим, что «Динамо» забросило первые две шайбы в матче, после чего пропустило четыре гола подряд, но все же смогло отыграться и вырвать первую победу в сезоне.

В следующем матче 12 сентября «Динамо» сыграет дома с «Сибирью».