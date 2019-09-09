Максим Сушинский: «Авангард» не собирается предлагать контракт Бурдасову Нападающий Антон Бурдасов не входит в сферу интересов «Авангарда». Об этом сообщил президент клуба Максим Сушинский.

– У «Авангарда» нет интереса к Антону Бурдасову, мы не собираемся предлагать ему контракт, – приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Вчера стало известно, что хоккеист не смог перейти в клуб НХЛ. В сезоне-2018/19 Бурдасов набрал 31 (19+12) очко в 50 матчах за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ.