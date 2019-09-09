«Металлург» в первом матче Воробьева уступил «Автомобилисту» в серии буллитов Смена тренера не очень-то и помогла.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома победил «Металлург» в серии буллитов – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Гости дважды выходили вперед – забрасывали Деннис Расмуссен (0:36) и Денис Паршин (21:15), но хозяевам удавалось отыгрываться еще до ухода на перерыв – отличились Артем Гареев (4:18) и Алексей Василевский (34:46).

В серии буллитов победу екатеринбуржцам принес Найджел Доус.

Напомним, что 6 сентября «Магнитку» возглавил Илья Воробьев, который сменил на этом посту Йозефа Яндача.