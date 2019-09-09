«Нефтехимик» забросил четыре безответных шайбы рижскому «Динамо» - Советский спорт
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09 сентября 2019 21:39ХоккейКоноплев Александр

«Нефтехимик» забросил четыре безответных шайбы рижскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтхимик» на своем льду нанес поражение рижскому «Динамо» – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

По два очка в этом матче набрал Павел Порядин (1+1), Зак Митчелл (1+1) и Мэтт Уайт (0+2).

«Нефтехимик» одержал вторую победу в четырех матчах, рижское «Динамо» потерпело второе поражение.

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