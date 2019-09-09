«Витязь» одержал третью победу на старте КХЛ В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома переиграл московское «Динамо» – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Алексей Макеев. Оба раза ему ассистировали Павел Чернов и Александр Семин.

Для подольского клуба эта победа стала третьей в четырех матчах. Московское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне.