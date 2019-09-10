«Локомотив» обыграл «Сочи» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома обыграл «Сочи» – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В составе победителей отличились Григорий Денисенко (32:32) и Роман Савченко (35:01). У проигравших забросил Степан Старков (56:26).

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне.