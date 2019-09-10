СКА победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Спартак» - Советский спорт
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10 сентября 2019 21:54ХоккейКоноплев Александр

СКА победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Спартак»

Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

СКА на своем льду обыграл «Сибирь» – 4:2 (0:0, 3:0, 1:2).

Дубль в составе победителей оформил Йори Лехтеря.

В другой встрече «Авангард» в гостях нанес поражение «Спартаку» – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Победная шайба на счету Тэйлора Бека (60:28).

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