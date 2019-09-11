Вячеслав Войнов: После третьего сезона в СКА принял решение, что уеду за океан

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов объяснил, почему пропустил прошлый сезон.
«Я еще после третьего сезона в СКА принял решение, что уеду за океан и буду там ждать разрешения ситуации с продолжением карьеры, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего игрока. – Конечно, я надеялся, что все закончится хорошо, и мне разрешат играть в НХЛ.
Представьте: вот я начал сезон в КХЛ, как вдруг мне дают разрешение играть в Америке. Пришлось бы быстро собираться, лететь, на бегу подписывать контракт. Нет, такой вариант не для меня».
Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в связи с судебным разбирательством по делу о бытовом насилии. При этом летом прошлого года Верховный суд Лос-Анджелеса снял с Войнова обвинения.
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