Вячеслав Войнов: После третьего сезона в СКА принял решение, что уеду за океан Защитник вернулся в КХЛ после того, как пропустил прошлый сезон.

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Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов объяснил, почему пропустил прошлый сезон.

«Я еще после третьего сезона в СКА принял решение, что уеду за океан и буду там ждать разрешения ситуации с продолжением карьеры, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего игрока. – Конечно, я надеялся, что все закончится хорошо, и мне разрешат играть в НХЛ.

Представьте: вот я начал сезон в КХЛ, как вдруг мне дают разрешение играть в Америке. Пришлось бы быстро собираться, лететь, на бегу подписывать контракт. Нет, такой вариант не для меня».

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова в связи с судебным разбирательством по делу о бытовом насилии. При этом летом прошлого года Верховный суд Лос-Анджелеса снял с Войнова обвинения.