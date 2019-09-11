Генменеджер «Ак Барса»: Нам предлагали Бурдасова, но он не подходит нам по стилю Форвард продолжает оставаться без клуба.

Загрузка...

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов высказался о возможном подписании контракта с форвардом Антоном Бурдасовым.

«Нам предлагали этого игрока, мы обсуждали его с тренерским штабом, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Якубова. – Мы решили отказаться от Бурдасова.

Во-первых, финансовое положение – парень с амбициями. Потом мы наводили справки – он не подходит нам по стилю команды».

Напомним, предыдущие полтора сезона Бурдасов провел в «Салавате Юлаеве». Нынешним летом он ждал предложений из НХЛ, однако в итоге решил остаться в КХЛ.

Ранее воспитанник «Мечела» играл в КХЛ за «Трактор», СКА, «Авангард» и ЦСКА.