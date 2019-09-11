«Амур» проиграл «Барысу», потерпев пятое поражение подряд - Советский спорт
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11 сентября 2019 14:56ХоккейЛипкин Антон

«Амур» проиграл «Барысу», потерпев пятое поражение подряд

Дальневосточники остаются единственной командой, не побеждавшей в новом сезоне.

«Амур» потерпел поражение от «Барыса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Счет в матче открыл форвард «Амура» Игорь Руденков, нападающий «Барыса» Роман Старченко забросил ответную шайбу. В конце матча американец Эрик Тэнгреди и форвард Никита Михайлис забили еще два гола.

«Барыс» набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, которую замыкает «Амур», проигравший все пять матчей.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Барыс» (Нур-Султан) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Руденков, 22 – Старченко, 28. Тэнгреди, 56. Михайлис, 60.

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