Рафик Якубов: В перспективе возьмем хорошего игрока из НХЛ «Ак Барс» планирует подписать шестого иностранца.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о подписании возможных новичков команды.

«В первую очередь, мы смотрим новичков в нападение, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Якубова. – У нас пошли травмы, пусть и небольшие. Есть ребята в «Барсе», но нам надо постарше и поопытнее.

В перспективе, думаю, мы возьмем шестого иностранца. Думаю, это будет хороший игрок из НХЛ».

Напомним, «Ак Барс» набрал четыре очка в трех матчах, в которых забросил 13 шайб.

Отметим, что на матч клубы могут заявлять не больше пяти иностранцев. На данный момент в заявке «Ак Барса» пять легионеров: голкипер Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд (оба – Швеция), а также форварды Джастин Азеведо, Патрис Кормье и Мэттью Фрэттин (все – Канада).