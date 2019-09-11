«Трактор» победил «Адмирал» во Владивостоке «Трактор» поднялся на третье место в Восточной конференции.

«Трактор» выиграл у «Адмирала» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

У победителей голы на счету Лукаша Седлака, Ярослава Косова и Алексея Кручинина. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Юрий Козловский.

«Трактор» набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» четыре очка и девятое место.

В своих следующих матчах 13 сентября «Адмирал» примет «Барыс», а 14 сентября «Трактор» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Трактор» (Челябинск) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Козловский, 7 – Седлак, 26. Косов, 39. Кручинин, 60.