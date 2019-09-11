«Металлург» крупно уступил в Нижнекамске - Советский спорт
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11 сентября 2019 21:21ХоккейКоноплев Александр

«Металлург» крупно уступил в Нижнекамске

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома обыграл магнитогорский «Металлург» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

У победителей отличились Зак Митчелл (3:15), Тимур Хафизов (41:33) и Павел Порядин (55:00).

Это четвертое поражение «сталеваров» в пяти матчах и второе после назначения Ильи Воробьева на пост главного тренера.

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