«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА

Нижегородское «Торпедо» обыграло ЦСКА – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.
В другой встрече дня «Северсталь» дома уступила «Йокериту» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
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