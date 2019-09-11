«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» обыграло ЦСКА – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.

В другой встрече дня «Северсталь» дома уступила «Йокериту» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).