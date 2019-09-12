Вячеслав Буцаев: Ребята играли единой командой, и это порадовало «Нефтехимик» победил «Металлург».

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:0).

«Мы довольны тем, как команда провела матч, – приводит слова Буцаева официальный сайт клуба. – Все-таки принимали одного из лидеров. Серьезным образом настраивались на игру. Мы знали, что и от кого ждать. Ребята играли единой командой и это порадовало. В тяжелые моменты вратарь выручил нас».

Напомним, голы в матче забили Зак Митчелл, Тимур Хафизов и Павел Порядин.

«Нефтехимик» набрал семь очков и занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче 14 сентября команда сыграет дома с «Автомобилистом».