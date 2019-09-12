Дамир Жафяров: Мы выходили против чемпиона биться - Советский спорт
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12 сентября 2019 13:03ХоккейЛипкин Антон

Дамир Жафяров: Мы выходили против чемпиона биться

«Торпедо» победило ЦСКА в овертайме.

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1 OT) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Тяжелая игра, в которой нам удалось дотерпеть до победы, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Во втором периоде постарались сыграть более напористо, и это помогло.

В ситуации, когда забивал гол, я видел, что на меня летит игрок. Собственно, поэтому и бросил так быстро. То, что мы забили гол за три секунды до конца овертайма, – не случайность. Просто команда шла против чемпиона биться».

Напомним, Жафяров забил единственный гол «Торпедо» в основное время, а овертайме победу команде принес Станислав Бочаров.

«Торпедо» набрало четыре очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 13 сентября команда примет «Йокерит».

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